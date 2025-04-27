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Росіянин підтримав звірства на полі: Хабіб підбадьорив Рюдігера на тлі скандалу в Ель-Класико

Олександр Булава — 27 квітня 2025, 13:35
Росіянин підтримав звірства на полі: Хабіб підбадьорив Рюдігера на тлі скандалу в Ель-Класико
Антоніо Рюдігер
Getty Images

Ексчемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов підтримав захисника мадридського Реала Антоніо Рюдігера після його вилучення у фіналі Кубку Іспанії з Барселоною.

Про це російський боєць повідомив в Instagram.

Нурмагомедов виклав світлину із захисником "вершкових" та головним тренером Карло Анчелотті, долучивши емодзі 🥷👊.

Німецького оборонця замінили на 111-й хвилині, а через кілька миттєвостей він "вибухнув" уже на лаві. Антоніо не погодився із рішенням арбітра зафіксувати фол на Еріку Гарсії, кинувши в суддю пляшку з водою. За це його покарали червоною карткою.

За цю витівку Рюдігеру може загрожувати тривала дискваліфікація, аж до 12 матчів.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Барселони в овертаймі.

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Рюдігер

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