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У Києві відбувся футбольний турнір пам'яті Петриченка

Володимир Максименко — 27 квітня 2025, 13:29
У Києві відбувся футбольний турнір пам'яті Петриченка
Команда Сергія Притули
Фото Дмитра Модного

У Києві відбувся футбольний турнір на честь загиблого активіста та військового 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павла Петриченка.

Участь у змаганнях взяли 16 команд, а на потреби роти БпАК батальйону "Хижаки Висот", 59 ОШБР Сил Безпілотних Систем було зібрано 900 тисяч гривень.

Зазначимо, що участь у турнірні брав особисто Сергій Притула, у благодійному фонді якого Петриченко працював до повномасштабної війни.

Нагадаємо, глядацький внесок складав 250 гривень, а внесок учасників турніру – 1000 гривень.

Павло Петриченко народився у Києві та був учасником Євромайдану, а згодом працював у БФ Сергія Притули. З 2022 року служив у ЗСУ в аеророзвідці. Загинув 15 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в Авдіївці.

На початку березня відбувся благодійний аукціон за участю зірок українського спорту, на якому збирали кошти на підтримку 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

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