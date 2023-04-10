Болгарський Лудогорець виявляв інтерес до головного тренера Аль-Айна Сергія Реброва.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"За моєю інформацією, і вона підтверджена з закордонних джерел, Ребровим предметно цікавився болгарський Лудогорець. Але там навіть не дійшло до обговорення фінансових умов. Я так розумію, що Ребров одразу ж відхилив цю пропозицію", - сказав Співаковський.