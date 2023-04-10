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Болгарський Лудогорець цікавився Ребровим

Журналіст розповів про інтерес до Реброва від іноземних клубів
Сьогодні 12:48 196 0
Болгарський Лудогорець цікавився Ребровим
#Аль-Айн, #Лудогорець, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Болгарський Лудогорець виявляв інтерес до головного тренера Аль-Айна Сергія Реброва.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"За моєю інформацією, і вона підтверджена з закордонних джерел, Ребровим предметно цікавився болгарський Лудогорець. Але там навіть не дійшло до обговорення фінансових умов. Я так розумію, що Ребров одразу ж відхилив цю пропозицію", - сказав Співаковський.

Раніше повідомлялось, що Ребров на 99% очолить збірну України.

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