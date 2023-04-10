Джерело - Чемпіон.
Болгарський Лудогорець виявляв інтерес до головного тренера Аль-Айна Сергія Реброва.
Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.
"За моєю інформацією, і вона підтверджена з закордонних джерел, Ребровим предметно цікавився болгарський Лудогорець. Але там навіть не дійшло до обговорення фінансових умов. Я так розумію, що Ребров одразу ж відхилив цю пропозицію", - сказав Співаковський.
Раніше повідомлялось, що Ребров на 99% очолить збірну України.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб оперативно дізнаватися про головні події зі світу спорту!