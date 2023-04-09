Суркіс розкритикував лідера Динамо

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський вчинив непрофесійно, коли отримав червону карту у матчі проти СК Дніпро-1.
Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.
"Сидорчук і Нещерет. Руслан молодий хлопець, але поки не можна назвати його лідером серед наших воротарів.
Я вважаю, що хлопці мають об'єднатися. Буяльський три гри пропустив. Фінальний свисток – все, він не мав права нікого ображати. Він не повинен був цього робити. Емоції потрібно контролювати. Але зараз він гратиме, і я думаю, що з кожним туром ми набиратимемо", – сказав Суркіс.
Нагадаємо, Буяльський отримав пряму червону картку у матчі 17-го туру УПЛ проти Дніпра-1 (1:0) після фінального свистка, через що КДК УАФ дискваліфікувала гравця на три гри.