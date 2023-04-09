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Суркіс розкритикував лідера Динамо

Ігор Суркіс прокоментував дискваліфікацію Віталія Буяльського
Вчора 23:10 375 0
Суркіс розкритикував лідера Динамо
#Віталій Буяльський, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський вчинив непрофесійно, коли отримав червону карту у матчі проти СК Дніпро-1.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Сидорчук і Нещерет. Руслан молодий хлопець, але поки не можна назвати його лідером серед наших воротарів.

Я вважаю, що хлопці мають об'єднатися. Буяльський три гри пропустив. Фінальний свисток – все, він не мав права нікого ображати. Він не повинен був цього робити. Емоції потрібно контролювати. Але зараз він гратиме, і я думаю, що з кожним туром ми набиратимемо", – сказав Суркіс.

Нагадаємо, Буяльський отримав пряму червону картку у матчі 17-го туру УПЛ проти Дніпра-1 (1:0) після фінального свистка, через що КДК УАФ дискваліфікувала гравця на три гри.

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