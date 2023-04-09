Суркіс розкритикував лідера Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський вчинив непрофесійно, коли отримав червону карту у матчі проти СК Дніпро-1.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Сидорчук і Нещерет. Руслан молодий хлопець, але поки не можна назвати його лідером серед наших воротарів.

Я вважаю, що хлопці мають об'єднатися. Буяльський три гри пропустив. Фінальний свисток – все, він не мав права нікого ображати. Він не повинен був цього робити. Емоції потрібно контролювати. Але зараз він гратиме, і я думаю, що з кожним туром ми набиратимемо", – сказав Суркіс.