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Динамо здолало СК Дніпро-1 у 17 турі УПЛ

Сьогодні 14:59 603 0
Єдиний гол забив Буяльський
Динамо здолало СК Дніпро-1 у 17 турі УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 поступився київському Динамо. 

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Динамо. На 41-ій хвилині зустрічі після помилки бразильського захисника Дніпра-1 Хайнера київська команда відкрила рахунок - відзначився Буяльський. Цей гол став єдиним у матчі.

Динамо, здобувши перемогу, набрало 33 очка та перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ. Кияни відстають на одне очко від Зорі, яка вчора переграла Львів.

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 12 березня

СК Дніпро-1 - Динамо 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 41 Буяльський

СК Дніпро-1: Владислав Рибак, Володимир Адамюк, Артем Довбик, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (Євген Підлепенець 19), Жоау Пеглов, Руслан Бабенко (Володимир Танчик 82), Домінго Бланко, Олександр Каплієнко (Яніс Амаш 64), Хайнер (Євген Пасіч 46), Олександр Сваток

Динамо: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв (Назар Волошин 88), Владислав Ванат (Ерік Рамірес 73), Олександр Караваєв, Джастін Лонвейк, Максим Дячук, Віталій Буяльський (Денис Гармаш 88), Беніто (Антон Царенко 58)

Попередження: Руслан Бабенко 21, Домінго Бланко 83 - Сергій Сидорчук 32, Беніто 53, Джастін Лонвейк 70, Олександр Караваєв 85

Вилучення: Віталій Буяльський, 90+8.

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