Аль-Наср має намір підписати Рамоса влітку

Аль-Наср має намір влітку підсилитися захисником ПСЖ Серхіо Рамосом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Саудити вже працюють над підписанням іспанця та до кінця сезону хочуть погодити угоду.

Контракт Рамоса з ПСЖ спливає у червні, тому Аль-Насру вдасться підписати захисника у статусі вільного агента.

#AlHilal working to try to sign Sergio #Ramos as a free agent at the end of the season. His contract with #PSG expires in June and there is no agreement to extend with #Paris as of now. #transfers