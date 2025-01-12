Україна U-20 виграла другий матч ЧС-2025, розгромивши Польщу

У неділю, 12 січня, збірна України U-20 провела другий матч чемпіонату світу-2025 у Дивізіоні ІВ.

Після впевненої перемоги над Естонією, українська команда готувалася до зустрічі з Польщею, яка в свою чергу програла Італії 4:7.

Перший період виявився безгольовим, проте це було виправлено під час наступної 20-хвилинки.

На дев'ятій хвилині періода Михайло Гапоненко реалізував більшість, а через півтори хвилини Олексій Євтєхов подвоїв перевагу. Згодом Максим Жеребко довів рахунок до розгромного.

Так вже вийшло, що третій період поєдинку також не подарував вболівальникам жодного голу, а тому фінальна сирена сигналізувала другу перемогу України з рахунком 3:0.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 – Дивізіон 1B

1 тур, 11 січня

Україна – Польща 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голи: 1:0 – Гапоненко (Косарєв, Євтєхов – більшість) 28:48, 2:0 – Євтєхов (Сухицький, Койда) 30:18, 3:0 – Жеребко (Здоровець, Шульга) 33:53.

Українські хокеїсти займають перше місце свого дивізіону зі 100-відсотковим результатом.

Наступним суперником збірної України буде збірна Італії, яка на даний момент посідає друге місце. Ця зустріч відбудеться 14 січня.

Нагадаємо, що минулої ночі пройшли 15 матчів регулярного сезону Національної хокейної ліги.