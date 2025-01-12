Світоліна, Костюк і Снігур зіграють стартові матчі на Australian Open-2025

У ніч з 12 на 13 січня, у другий турнірний день Australian Open-2025, заплановано матчі за участі трьох українських тенісисток: Еліни Світоліної, Марти Костюк і Дар'ї Снігур.

І якщо Світоліна та Снігур зіграють за розкладом, то матч Костюк було перенесено черед дощі в Мельбурні.

Australian Open-2025

Розклад матчів українських тенісисток, 13 січня

3:30*. Еліна Світоліна (29) – Сорана Кирстя (72), 7-й корт, другим запуском після матчу Самсонова – Рахімова.

Зустрічалися тричі – українка здобула перемогу в усіх матчах.

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5:30*. Нао Хібіно (143) – Марта Костюк (18), 1573 Арена, третім запуском після матчу Бенчич – Остапенко.

Дівчата тричі грали між собою. Дві перемоги здобула Костюк, одного разу виграла японка. Останній поєдинок між тенісистками відбувся у лютому 2023-го, Костюк впевнено перемогла – 6:3, 7:6 (7).

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12:00*. Дар'я Снігур (139) – Даніель Коллінз (11), Маргарет Корт Арена, четвертим запуском після матчу Шевченко – Алькарас.

Раніше не зустрічалися.

* – орієнтовний час, залежно від попередніх матчів на арені.

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Через дощі поєдинки Даяни Ястремської та Ангеліни Калініної перенесли на вівторок, 14 січня.

Нагадаємо, Юлія Стародубцева не змогла подолати бар'єр першого кола, поступившись у двох сетах канадійці Лейлі Фернандес.

Де дивитися

Дивитися онлайн Australian Open-2025 в Україні можна на телеканалах Євроспорт, які майже в повному обсязі забезпечують прямі трансляції. Детальніше про трансляції – ТУТ.