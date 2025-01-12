Світоліна, Костюк і Снігур зіграють стартові матчі на Australian Open-2025
У ніч з 12 на 13 січня, у другий турнірний день Australian Open-2025, заплановано матчі за участі трьох українських тенісисток: Еліни Світоліної, Марти Костюк і Дар'ї Снігур.
І якщо Світоліна та Снігур зіграють за розкладом, то матч Костюк було перенесено черед дощі в Мельбурні.
Australian Open-2025
Розклад матчів українських тенісисток, 13 січня
3:30*. Еліна Світоліна (29) – Сорана Кирстя (72), 7-й корт, другим запуском після матчу Самсонова – Рахімова.
Зустрічалися тричі – українка здобула перемогу в усіх матчах.
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5:30*. Нао Хібіно (143) – Марта Костюк (18), 1573 Арена, третім запуском після матчу Бенчич – Остапенко.
Дівчата тричі грали між собою. Дві перемоги здобула Костюк, одного разу виграла японка. Останній поєдинок між тенісистками відбувся у лютому 2023-го, Костюк впевнено перемогла – 6:3, 7:6 (7).
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12:00*. Дар'я Снігур (139) – Даніель Коллінз (11), Маргарет Корт Арена, четвертим запуском після матчу Шевченко – Алькарас.
Раніше не зустрічалися.
* – орієнтовний час, залежно від попередніх матчів на арені.
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Через дощі поєдинки Даяни Ястремської та Ангеліни Калініної перенесли на вівторок, 14 січня.
Нагадаємо, Юлія Стародубцева не змогла подолати бар'єр першого кола, поступившись у двох сетах канадійці Лейлі Фернандес.
Де дивитися
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