Конте знайшов у Манчестер Юнайтед заміну Кварацхелії

Головний тренер Наполі Антоніо Конте хоче, щоб вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо замінив у Неаполі Хвічу Кварацхелію.

Про це бажання італійського фахівця повідомляє Альфредо Педулла.

Конте бачить у Гарначо того, хто ідеально займе місце Кварацхелії на лівому фланзі атаки партенопейців.

Після появи Рубена Аморіма на посаді головного тренера МЮ 20-річний аргентинець не отримує багато ігрового часу на "Олд Траффорд".

Цим може скористатися італійський клуб. Англійці в свою чергу готові продати Гарначо, але тільки за умови хорошої пропозицї.

Нагадаємо, що Антоніо Конте розповів про бажання Хвічі Кварацхелії змінити клубну прописку вже цього місяця.

Також з'явилася інформація, що 23-річний грузин вже погодив багаторічний контракт з ПСЖ.