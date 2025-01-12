Дякую тобі, жадібне пузо: Усик епічно відреагував на нагороду боксер року від The Ring

Українець Олександр Усик (23-0, 14 КО), який є чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, після перемоги у номінації "Боксер року" не забув подякувати Тайсону Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Під час звернення до присутніх Олександр нагадав, що британець є його другом, а також назвав його Greedy Belly (Жадібне пузо). Таке прізвисько Усик дав Тайсону через те, що опонент довго уникав першого бою, бажаючи отримати собі значно більшу частину загального гонорару.

"Вітаю кожного. Насамперед хочу подякувати Богу, своїй сім'ї та своїй команді. Цей рік був чудовим для мене. Важливим для мене та моєї країни. Якщо ви можете допомагати людям, дарувати посмішку – робіть це. Дякую величезне. Я хочу звернутися до Тайсона Ф'юрі, мого найкращого друга. Ти – жадібне пузо і мій великий суперник", – сказав Усик.

Oleksandr Usyk thanks "greedy belly" Tyson Fury during his acceptance speech after winning The Ring Male Fighter of the Year award #TheRingAwards pic.twitter.com/8uCqB2oG1G — Ring Magazine (@ringmagazine) January 11, 2025

Нагадаємо, Олександр за 2024 рік провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був британець Тайсон Ф'юрі. Перший бій відбувся 18 травня. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу.

Реванш пройшов 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Олександра.

Зазначимо, що 9 раунд їхньої першої зустрічі переміг у номінації "Раунд року".