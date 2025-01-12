Збірну України запросили на біатлонну шоу-гонку в Стокгольмі

Збірну України з біатлону запросили на біатлонну шоу гонку Skidskytte kampen.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Гонка відбудеться 3 березня 2025 році на Олімпійському стадіоні в Стокгольмі (Швеція). Формат гонки – одиночна змішана естафета, чимось схожий на традиційну Різдвяну гонку в німецькому Гельзенкірхені.

Сумарно в гонці візьме участь 12 команд, 8 з яких відберуться у фінал. Команди-учасниці розділять на два півфінальні забіги по 6 команд. У вирішальну стадію відберуться по 3 найкращих з кожного забігу. Для команд, які не кваліфікувалися у фінал, проведуть втішний забіг, у якому розіграють ще дві путівки у вирішальну стадію.

Склад збірної України, як і команди Фінляндії, поки що не відомий. Наразі відомо, що у гонці візьмуть участь два шведські дуети (сестри Ганна та Ельвіра Еберг, Мартін Понсілуома та Себастьян Самуельссон), Австрія (Тіза-Тереза Гаузер/Сімон Едер) та норвежці (Юні Арнекляйв/Ветле Шостад Крістіансен), які минулого року стали першими в історії переможцями Skidskytte kampen.

Нагадаємо, сьогодні збірна України посіла 13 місце в сингл-міксті на Кубку світу в німецькому Обергофі.