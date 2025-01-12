Український півзахисник вибув на чотири місяці через проблеми з коліном

Український півзахисник Термаліки Андрій Домбровський через проблеми з коліном вибув на 4 місяці.

Про це повідомляє Meczyki.

У клубі 1 ліги Польщі вже планують підписати взимку півзахисника, який має замінити Андрія.

В УПЛ Домбровський пограв за Арсенал Київ та Десну. До травми Андрій провів 20 матчів за Термаліку у поточному сезоні, записавши в свій актив 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що український захисник Богдан Милованов не перейде в польську Сталь. За інформацією джерела, 26-річний футболіст завищив свої фінансові запити до клубу, хоча угоду між гравцем і командою було майже досягнуто.