Дюбуа: Я планую нокаутувати Усика та забрати усі пояси

Володар поясу IBF Даніель Дюбуа (22–2, 21 КО) має намір нокаутувати українського чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це британець розповів під час церемонії нагородження The Ring Awards 2024.

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"Я був там (під час бою-реваншу Усик – Ф'юрі, – прим.), щоб кинути Усику виклик, я хотів кинути йому виклик. Мені спочатку потрібно перемогти наступного суперника (Джозефа Паркера, – прим.), але я хочу отримати цей бій. Мої плани? Нокаутувати його, забрати мої пояси – всі пояси", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.

Бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У 2023-му Олександр Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді. Якщо боксери зустрінуться вдруге, то на кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.