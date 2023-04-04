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Барселона і Реал оголосили заявки на Ель Класіко

Матч відбудеться 5 квітня
Сьогодні 16:25 223 0
Барселона і Реал оголосили заявки на Ель Класіко
#Барселона, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона та мадридський Реал визначилися із заявками на матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії. 

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Заявка Барселони: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Серхі Бускетс, Роберт Левандовський, Ансу Фаті, Ферран Торрес, Іньякі Пенья, Маркос Алонсо, Хорді Альба, Франк Кессьє, Серхі Роберто, Рафінья, Жюль Кунде, Ерік Гарсія, Алекс Бальде, Марк Касадо, Гаві, Пабло Торре, Арнау Тенас, Анхель Аларкон, Естаніс Педрола, Елеіш Гаррідо.

Заявка Реала: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Луїс Лопес, Дані Карвахаль, Едер Мілітан, Давід Алаба, Хесус Вальєхо, Начо, Альваро Одріосола, Лукас Васкес, Антоніо Рюдігер, Тоні Кроос, Лука Модрич, Камавінга, Федеріко Вальверде, Чуамені, Дані Себальос, Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго, Маріано.

Нагадаємо, поєдинок між командами відбудеться у середу, 5 квітня на стадіоні "Камп Ноу". Старт - о 22:00 за київським часом. Перша гра завершилася перемогою каталонців із рахунком 1:0.

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