На Кельн наклали трансферний бан до літа 2024 року

Джерело - офіційний сайт Кельн.
ФІФА заборонила Кельну здійснювати трансфери в наступному сезоні.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Санкції введені у зв'язку з переходом нападника Яки Кубера Поточника з Олімпії в молодіжну команду Кельна на початку 2022 року. Німецький клуб схилив гравця до розірвання контракту, через що Олімпія нічого не заробила на трансфері.
У результаті розслідування, ФІФА ухвалила рішення зобов'язати Кубера виплатити своєму колишньому клубу 51 750 євро, а також відсторонила його на 4 місяці. Натомість Кельн отримав заборону на реєстрацію нових гравців під час двох наступних трансферних вікон.
Кельн буде оскаржувати рішення ФІФА в CAS, а також спробує призупинити дію покарання до винесення остаточного вердикту.
Нагадаємо, Болтон подав скаргу на Барселону у ФІФА через трансфер Алонсо.