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На Кельн наклали трансферний бан до літа 2024 року

Кельн буде оскаржувати рішення ФІФА в CAS
Сьогодні 09:40 246 0
На Кельн наклали трансферний бан до літа 2024 року
#ФІФА, #Кельн

Джерело - офіційний сайт Кельн.

ФІФА заборонила Кельну здійснювати трансфери в наступному сезоні.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Санкції введені у зв'язку з переходом нападника Яки Кубера Поточника з Олімпії в молодіжну команду Кельна на початку 2022 року. Німецький клуб схилив гравця до розірвання контракту, через що Олімпія нічого не заробила на трансфері.

У результаті розслідування, ФІФА ухвалила рішення зобов'язати Кубера виплатити своєму колишньому клубу 51 750 євро, а також відсторонила його на 4 місяці. Натомість Кельн отримав заборону на реєстрацію нових гравців під час двох наступних трансферних вікон.

Кельн буде оскаржувати рішення ФІФА в CAS, а також спробує призупинити дію покарання до винесення остаточного вердикту.

Нагадаємо, Болтон подав скаргу на Барселону у ФІФА через трансфер Алонсо.

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