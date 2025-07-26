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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Вольфф: Якщо Хорнер опиниться у ФІА, мені торба

Олексій Погорелов — 26 липня 2025, 08:56
Тото Вольфф
Тото Вольфф
Мерседес

Керівник Мерседес Тото Вольфф у певному сенсі сумуватиме за своїм опонентом Крістіаном Хорнером.

Слова 53-річного австрійця наводить Motorsport.

Після етапу у Великій Британії Ред Булл вирішив звільнити Хорнера з посади керівника команди.

І хоча вони були суперниками на трасі та в паддоку, Вольфф зізнався, що йому не вистачатиме Хорнера. При цьому він також пожартував щодо наступного етапу кар'єри британця.

"У певному сенсі так, я буду сумувати за ним. Він був одним з основних персонажів у Формулі-1.

Я не думаю, що він пішов назавжди, він може з'явитися в якійсь іншій ролі. Я повинен бути обережним, він може з'явитися в ФІА, тоді я дійсно в ср*ці.

Він був суперечливим, поляризаційним і не був м'якотілим. Це було добре з точки зору розваг, і з цієї точки зору його не вистачатиме. Його послужний список говорить сам за себе", – сказав Вольфф.

Нагадаємо, що місце Крістіана Хорнера на чолі Ред Булл посів Лоран Мекіс, який до цього працював на аналогічній посаді в Рейсін Буллз.

Раніше у Бельгії пройшла кваліфікація спринту наступного Гран-прі, яку підопічні Тото Вольффа повністю провалили.

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