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Друга ліга України: Реал-Фарма та Ужгород відкриють сезон-2025/26

Володимир Максименко — 26 липня 2025, 09:02
Друга ліга України: Реал-Фарма та Ужгород відкриють сезон-2025/26

Сьогодні, 26 липня, розпочнеться черговий сезон Другої ліги. В межах ігрового дня буде зіграно вісім матчів, які відбудуться у декількох часових слотах.

Старт кампанії дадуть Ужгород та Реал-Фарма о 10:00, а вже о 13:30 новачок чемпіонату київський Ребел гратиме з Чорноморцем-2.

Закриватимуть ігровий день дублі Лівого берега та Колоса з новачками Другої ліги – Пенуелом та Чайкою.

Розклад 1 туру Другої ліги

  • 10:00 Реал-Фарма – Ужгород
  • 13:30 Ребел – Чорноморець-2
  • 14:30 Скала 1911 – Полісся-2
  • 15:30 Лісне – Атлет
  • 16:00 Вільхівці – Куликів-Білка
  • 16:30 Нива Винниця – Нива Тернопіль-2
  • 17:00 Лівий берег-2 – Колос-2
  • 17:00 Пенуел – Чайка

Усі матчі в прямому етері транслюватиме Youtube-канал ПФЛ. 

Раніше стало відомо, хто замінить Минай в Першій лізі після того, як закарпатці оголосили про призупинку виступів.

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