Друга ліга України: Реал-Фарма та Ужгород відкриють сезон-2025/26
Сьогодні, 26 липня, розпочнеться черговий сезон Другої ліги. В межах ігрового дня буде зіграно вісім матчів, які відбудуться у декількох часових слотах.
Старт кампанії дадуть Ужгород та Реал-Фарма о 10:00, а вже о 13:30 новачок чемпіонату київський Ребел гратиме з Чорноморцем-2.
Закриватимуть ігровий день дублі Лівого берега та Колоса з новачками Другої ліги – Пенуелом та Чайкою.
Розклад 1 туру Другої ліги
- 10:00 Реал-Фарма – Ужгород
- 13:30 Ребел – Чорноморець-2
- 14:30 Скала 1911 – Полісся-2
- 15:30 Лісне – Атлет
- 16:00 Вільхівці – Куликів-Білка
- 16:30 Нива Винниця – Нива Тернопіль-2
- 17:00 Лівий берег-2 – Колос-2
- 17:00 Пенуел – Чайка
Усі матчі в прямому етері транслюватиме Youtube-канал ПФЛ.
Раніше стало відомо, хто замінить Минай в Першій лізі після того, як закарпатці оголосили про призупинку виступів.