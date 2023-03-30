Болтон подав скаргу на Барселону у ФІФА через трансфер Алонсо

Болтон хоче отримати виплати солідарності за виховання іспанця

Джерело - AS.

Болтон має намір отримати гроші за перехід захисника Маркоса Алонсо у Барселону.

Про це повідомляє AS.

Англійці подали скаргу на каталонців у ФІФА. Болтон хоче отримати виплати солідарності за виховання Алонсо.

Також, клуб 4-го дивізіону Іспанії Реал Уніон також подав скаргу на каталонців у ФІФА через трансфер Алонсо.

Мадридська команда вважає, що Барселона порушила трансферні правила, і насправді між каталонцями та Челсі відбувся обмін гравцями - нападник П'єр-Емерік Обамеянг - на Алонсо з доплатою 12 мільйонів євро.

ФІФА може об'єднати справи Болтона та Уніона в одну.

Нагадаємо, Барселона планує продовжити чинну угоду із захисником Маркосом Алонсо.