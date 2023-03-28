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Жіру став найстаршим польовим гравцем в історії збірної Франції

Сьогодні 11:09 232 0
Черговий рекорд від Жіру
Жіру став найстаршим польовим гравцем в історії збірної Франції
#Олів'є Жіру

Джерело - Statsdufoot.

Форвард збірної Франції Олів'є Жіру встановив історичний рекорд національної команди у матчі відбору на Євро-2024 проти Ірландії.

Про це повідомляє Stats Foot.

Актуально: Ірландія - Франція 0:1: огляд матчу

Нападник французької національної команди Олів'є Жіру вийшов на матч у стартовому складі, ставши тим самим найстаршим польовим гравцем в історії своєї збірної в офіційних поєдинках. Форвард Мілана зіграв у віці 36 років та 178 днів. 

Нагадаємо, що під час чемпіонату світу-2022 у Катарі Олів'є Жіру став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

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