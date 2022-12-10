Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Олів'є Жіру забив переможний м'яч у грі 1/4 фіналу чемпіонату світу проти Англії.

На 78-й хвилині матчу Жіру у штрафному майданчику суперника вдало відгукнувся на передачу від Антуана Грізманна. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 10 грудня на Мундіалі в Катарі.

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У підсумку Франція перемогла Англію з рахунком 2:1. У півфіналі на підопічних Дешама вже чекає Марокко.

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