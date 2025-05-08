Хорватський гандболіст дискваліфікований на два роки: під час матчу понівечив обличчя суперника
Хорватський гандболіст Іван Хорват під час матчу 1/4 фіналу чемпіонату Австрії грубо зіграв проти суперника Маркуса Мара. За це він отримав синю картку і був вилучений.
Як повідомляє handball-planet.com, 32-річний гандболіст дискваліфікований до кінця сезону-2026/27.
Інцидент трапився у другому матчі між Брегенцем та Хардом, за останній і виступав Іван.
За рахунку 20:20 на 42-й хвилині зустрічі Мар проривався до воріт суперника, але Хорват зустрів його прямою рукою. Гандболіст Брегенця змушений покинути поле через кровотечу та був доставлений до лікарні.
24-річний Маркус отримав відкритий множинний перелом носа та потребував хірургічного втручання.
Незалежний гандбольний суд Австрійської гандбольної федерації (ÖHB) визнав фол Івана Горвата проти Маркуса Мара грубою неспортивною поведінкою та наклав на нього дискваліфікацію до 30 червня 2027 року.
Нагадаємо, збірна України з гандболу сьогодні, 8 травня, проведе матч проти Нідерландів у межах кваліфікації Євро-2026.