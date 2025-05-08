Хорватський гандболіст дискваліфікований на два роки: під час матчу понівечив обличчя суперника

Хорватський гандболіст Іван Хорват під час матчу 1/4 фіналу чемпіонату Австрії грубо зіграв проти суперника Маркуса Мара. За це він отримав синю картку і був вилучений.

Як повідомляє handball-planet.com, 32-річний гандболіст дискваліфікований до кінця сезону-2026/27.

Інцидент трапився у другому матчі між Брегенцем та Хардом, за останній і виступав Іван.

За рахунку 20:20 на 42-й хвилині зустрічі Мар проривався до воріт суперника, але Хорват зустрів його прямою рукою. Гандболіст Брегенця змушений покинути поле через кровотечу та був доставлений до лікарні.

24-річний Маркус отримав відкритий множинний перелом носа та потребував хірургічного втручання.

Маркус Мар (відразу після травми)/Маркус Мар (після хірургічного втручання) Instagram bregenz_handball/

Незалежний гандбольний суд Австрійської гандбольної федерації (ÖHB) визнав фол Івана Горвата проти Маркуса Мара грубою неспортивною поведінкою та наклав на нього дискваліфікацію до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, збірна України з гандболу сьогодні, 8 травня, проведе матч проти Нідерландів у межах кваліфікації Євро-2026.