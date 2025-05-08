Українська команда дізналася першого суперника на найпрестижнішому турнірі сезону Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда B8 (25 місце світового рейтингу) дізналася першого суперника на найпрестижнішому турнірі сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Українці в першому раунді першого етапу зустрінуться з бразильською організацією Imperial (29). Зустріч відбудеться 3 червня у форматі Во1 (одна мапа). Попередній час зустрічі – 19:15.

Нагадаємо, українська організація вийшла на Мейджор, обігравши данський колектив Astralis – одну з найтитулованіших команд в історії Counter-Strike. Для команди це перший Мейджор в історії, також вона має найменший середній вік серед усіх учасників.

Сам Austin Major 2025 відбудеться в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI. Також відомі всі учасники змагання.