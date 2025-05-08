Рух – Верес: де дивитися матч 28 туру УПЛ

Львівський Рух прийматиме рівненський Верес у матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 10 травня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Львівський Рух вже убезпечив себе від вильоту. Підопічні Віталія Пономарьова йдуть дев'ятими, маючи в активі 34 бали. У минулому турі Рух розписав мирову з Кривбасом.

Верес випереджає львів'ян лише на одне очко та посідає 8 місце. Команда також забезпечила себе від вильоту, проте досі претендує на єврокубки. До четвертого місця 8 пунктів. Минулого тижня Верес програв Оболоні.