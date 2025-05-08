Кривбас – Колос: де дивитися матч 28 туру УПЛ

Криворізький Кривбас прийматиме Колос із Ковалівки у матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 11 травня, на стадіоні "Гірник" в Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Кривбас після перемоги над Лівим берегом у перенесеному матчі 21 туру наздогнав Полісся та Карпати у турнірній таблиці. Всі три команди борються за останню путівку в єврокубки, у клубів по 43 очки. У минулому турі Кривбас розписав мирову з Рухом.

Колос же бореться за виживання, проте майже забезпечив себе від вильоту. Підопічні Руслана Костишина мають 29 балів у активі, випереджають зону перехідних матчів на 4 бали та йдуть десятими. Минулого тижня Колос зіграв унічию з Ворсклою.