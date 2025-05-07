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Стала відома вартість квитків на фінал Кубку України між Динамо та Шахтарем

Олексій Мурзак — 7 травня 2025, 21:35
Стала відома вартість квитків на фінал Кубку України між Динамо та Шахтарем
УАФ

7 травня розпочався продаж квитків на фінальний матч розіграшу Кубку України сезону-2024/2025 між командами Шахтар та Динамо.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зазначається, що через дію воєнного стану в Україні стадіон не може бути заповнений на 100%, оскільки кількість глядачів на масовому заході обмежується кількістю доступних бомбосховищ поблизу арени. Тому кількість квитків обмежена й надходитиме у продаж частинами.

Умови продажу

  • одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;
  • попередньо кожен покупець має зареєструватися на сайті продажу та вказати свої дані;
  • уболівальник обирає квиток на конкретний сектор, ряд і місце;
  • квитки іменні, тому під час купівлі необхідно вказати ПІБ усіх власників;
  • квитки не підлягають обміну або поверненню;
  • квитки будуть електронними, їх потрібно або роздрукувати, або завантажити на телефон.

Найдешевші квитки коштують 1000 гривень, а найдорожчі 4000 грн. Діапазон цін – 1000, 1300, 1500, 1700, 2000 та 4000 гривень.

Як відомо, фінал Кубку України сезону 2024/25 між Динамо та Шахтарем відбудеться 14 травня. Початок о 18:30.

Це буде 32-й фінал Кубку України. Наразі лідером за перемогами є Шахтар, який 14 разів підіймав над головою трофей. "Біло-сині" ставали переможцями 13 разів.

Також перемогу в Кубку України святкували Чорноморець (двічі), Ворскла і Таврія.

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