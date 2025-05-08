Снукер може стати олімпійським видом спорту
Керівництво Всесвітньої асоціації професійного більярду та снукеру (WPBSA) сподівається, що снукер невдовзі стане олімпійським видом спорту.
Про це голова асоціації Данкан Фергюсон сказав у коментарі для BBC.
За його словами, головним поштовхом для цього може стати перемога Чжао Сіньтуна на чемпіонаті світу.
"Щиро кажучи, (Олімпійські ігри 2032 у місті Брісбен – прим.) Австралія – це наша мета.
Ми спілкуємося з усіма багатоспортивними організаціями. Тут задіяно багато політики, але враховуючи масштаби снукеру та важливість Китаю для Міжнародного олімпійського комітету, хтось має подивитися на це і сказати: "Зараз настав час снукеру", – заявив Фергюсон.
Снукер не зміг отримати статус олімпійського виду спорту на Ігри 2020 та 2024 років.
Чжао став першим азійським гравцем який здобув перемогу на чемпіонаті світу. Вперше World Snooker Championship був зіграний у 1927 році. До цього року лише п'ять разів титул здобував не представник Великої Британії: Хорас Ліндрум (Австралія, 1952 рік), Кліфф Торнберн (Канада, 1980), Кен Догерті (Ірландія, 1997), Ніл Робертсон (Австралія, 2010) та Лука Бресель (Бельгія, 2023).
Минулого року тріумфатором став англієць Кайрен Вілсон. Цього року він вибув у першому раунді від китайця Лея Пейфаня.
Намагалися відібратися на World Snooker Championship 2025 українці Юліан Бойко та Антон Казаков. Бойко вибув у півфіналі кваліфікації, а ось Казаков у другому раунді кваліфікації зазнав поразки від 6-разового фіналіста ЧС Джиммі Вайта.