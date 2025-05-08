Снукер може стати олімпійським видом спорту

Керівництво Всесвітньої асоціації професійного більярду та снукеру (WPBSA) сподівається, що снукер невдовзі стане олімпійським видом спорту.

Про це голова асоціації Данкан Фергюсон сказав у коментарі для BBC.

За його словами, головним поштовхом для цього може стати перемога Чжао Сіньтуна на чемпіонаті світу.

"Щиро кажучи, (Олімпійські ігри 2032 у місті Брісбен – прим.) Австралія – це наша мета. Ми спілкуємося з усіма багатоспортивними організаціями. Тут задіяно багато політики, але враховуючи масштаби снукеру та важливість Китаю для Міжнародного олімпійського комітету, хтось має подивитися на це і сказати: "Зараз настав час снукеру", – заявив Фергюсон.

Снукер не зміг отримати статус олімпійського виду спорту на Ігри 2020 та 2024 років.

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Чжао став першим азійським гравцем який здобув перемогу на чемпіонаті світу. Вперше World Snooker Championship був зіграний у 1927 році. До цього року лише п'ять разів титул здобував не представник Великої Британії: Хорас Ліндрум (Австралія, 1952 рік), Кліфф Торнберн (Канада, 1980), Кен Догерті (Ірландія, 1997), Ніл Робертсон (Австралія, 2010) та Лука Бресель (Бельгія, 2023).

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Минулого року тріумфатором став англієць Кайрен Вілсон. Цього року він вибув у першому раунді від китайця Лея Пейфаня.

Намагалися відібратися на World Snooker Championship 2025 українці Юліан Бойко та Антон Казаков. Бойко вибув у півфіналі кваліфікації, а ось Казаков у другому раунді кваліфікації зазнав поразки від 6-разового фіналіста ЧС Джиммі Вайта.