Визначилася наступна суперниця найтитулованішої боксерки світу

Абсолютна чемпіонка світу у важкій вазі Кларесса Шилдс (16-0, 3 KO) буде захищати свої пояси проти Лані Деніелс (11-2-2, 1 КО) 26 липня.

Про це вона повідомила у соцмережі "X". Деталі додає Reutes та BBC.

36-річна новозеландка Деніелс є колишньою чемпіонкою IBF у важкій вазі. Вона не програвала в останніх дев'яти поєдинках, включаючи дві нічиї. Бій між ними пройде в Детройті.

WE GOT GWOAT ACTION 🚨 JULY 26th In Detroit @LCArena_Detroit ! Defending my World Titles Against Light heavyweight Champion Lani Daniels From New Zealand! Tickets will be available Friday on https://t.co/Tn1pX0fR3v #Gwoat #ClaressaShields #P4P1 pic.twitter.com/XaPWeKszCP — Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) May 7, 2025

На початку року Кларесса перемогла землячку Даніель Перкінс (5-0, 2 KO) та записала своє ім'я в історію боксу. Шилдс вперше в історії боксу в епоху чотирьох поясів стала абсолютною чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях: першій середній (2021 рік), середній (2022 рік) та надважкій вазі (2025).

Після цього Шилдс була відсторонена на певний час, після того, як тест на марихуану отримав позитивний результат. Згодом дискваліфікацію спортсменки було знято.

Зазначимо, що Шилдс виграла золото на Олімпійських іграх у віці 17 років. Через 4 роки, на Іграх у Ріо, вона знову стала переможницею у ваговій категорії до 75 кг.