Баварія підтвердила звільнення Нагельсманна

Новий головний тренер Баварії - Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн був звільнений з клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Генеральний директор Олівер Кан і спортивний директор Хасан Саліхаміджич прийшли до такого рішення після консультації з президентом Гербертом Хайнером.

Новий головний тренер Баварії - Томас Тухель.