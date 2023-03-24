Баварія підтвердила звільнення Нагельсманна

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн був звільнений з клубу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Генеральний директор Олівер Кан і спортивний директор Хасан Саліхаміджич прийшли до такого рішення після консультації з президентом Гербертом Хайнером.
Новий головний тренер Баварії - Томас Тухель.
Der FC Bayern hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit Präsident Herbert Hainer. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel.— FC Bayern München (@FCBayern) March 24, 2023
🔗 https://t.co/NKpG6rjGLr