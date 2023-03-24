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Баварія підтвердила звільнення Нагельсманна

Сьогодні 19:21 159 0
Новий головний тренер Баварії - Томас Тухель
Баварія підтвердила звільнення Нагельсманна
Фото: Getty Images
#Баварія, #Нагельсманн, #Томас Тухель, #нагель

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн був звільнений з клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Генеральний директор Олівер Кан і спортивний директор Хасан Саліхаміджич прийшли до такого рішення після консультації з президентом Гербертом Хайнером.

Новий головний тренер Баварії - Томас Тухель.

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