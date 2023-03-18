Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті

Зоря використала свій шанс у матчі 18 туру УПЛ проти Динамо.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

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"Була дуже важка гра. Будь-яка команда могла перемогти сьогодні. Все було до першого голу. Суперник грав на контратаках, ми цього очікували. Ми зробили велику помилку в захисті, після чого Зоря забила свій гол. Наш суперник грав організовано, це грамотна команда", - відзначив Луческу.