Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті

Джерело - fcdynamo.com.
Зоря використала свій шанс у матчі 18 туру УПЛ проти Динамо.
Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.
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"Була дуже важка гра. Будь-яка команда могла перемогти сьогодні. Все було до першого голу. Суперник грав на контратаках, ми цього очікували. Ми зробили велику помилку в захисті, після чого Зоря забила свій гол. Наш суперник грав організовано, це грамотна команда", - відзначив Луческу.
Раніше Динамо мінімально поступилося Зорі.