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Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті

Сьогодні 22:25 184 0
Мірча Луческу прокоментував поразку від Зорі
Луческу: Ми зробили велику помилку у захисті
#Динамо Київ, #Зоря, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Зоря використала свій шанс у матчі 18  туру УПЛ проти Динамо.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

Актуально: Динамо - Зоря 0:1: огляд матчу

"Була дуже важка гра. Будь-яка команда могла перемогти сьогодні. Все було до першого голу. Суперник грав на контратаках, ми цього очікували. Ми зробили велику помилку в захисті, після чого Зоря забила свій гол. Наш суперник грав організовано, це грамотна команда", - відзначив Луческу.

Раніше Динамо мінімально поступилося Зорі.

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