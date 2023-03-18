Лонвейк та Гармаш - в основі Динамо на матч із Зорею

Джерело - Чемпіон.
У матчі 18-го туру УПЛ київське Динамо зіграє з луганською Зорею.
Головні тренери команди визначилися зі стартовими складами команд:
Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко, Сидорчук, Лонвейк, Царенко, Гармаш, Кабаєв, Ванат
Запасні: Моргун, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцик, Рамірес, Супряга, Андрієвський, Сирота, Дубінчак, Волошин, Рамадані
Актуально: Динамо дозволило орендованому Бражку зіграти за Зорю
Зоря: Сапутін, Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин, Бражко, Дришлюк, Антюх, Мишньов, Русин, Герреро
Запасні: Кучерук, Жилкін, Гулько, Вантух, Почапський, Хахльов, Нагнойний, Мороховець, Хлань, Погорілий, Полегенько
Напередодні Металіст та Олександрія зіграли внічию в межах 18-го туру УПЛ.