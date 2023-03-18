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Лонвейк та Гармаш - в основі Динамо на матч із Зорею

Сьогодні 13:14 206 0
Поєдинок розпочнеться о 14:00
Лонвейк та Гармаш - в основі Динамо на матч із Зорею
#Динамо Київ, #Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру УПЛ київське Динамо зіграє з луганською Зорею.

Головні тренери команди визначилися зі стартовими складами команд:

Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко, Сидорчук, Лонвейк, Царенко, Гармаш, Кабаєв, Ванат

Запасні: Моргун, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцик, Рамірес, Супряга, Андрієвський, Сирота, Дубінчак, Волошин, Рамадані

  Актуально: Динамо дозволило орендованому Бражку зіграти за Зорю

Зоря: Сапутін, Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин, Бражко, Дришлюк, Антюх, Мишньов, Русин, Герреро

Запасні: Кучерук, Жилкін, Гулько, Вантух, Почапський, Хахльов, Нагнойний, Мороховець, Хлань, Погорілий, Полегенько

Напередодні Металіст та Олександрія зіграли внічию в межах 18-го туру УПЛ.

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