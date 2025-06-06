Аргентина, Узбекистан та Йорданія: 10 збірних вже вийшли на чемпіонат світу 2026

З 11 червня до 19 липня 2026 року в Канаді, Мексиці та США пройде чемпіонат світу з футболу. Вперше на мундіалі братимуть участь 48 команд.

Вже відомі перші 10 збірних, які кваліфікувалися на ЧС-2026. Ними, зокрема, стали чинний чемпіон Аргентина, а також дебютанти Узбекистан та Йорданія.

Учасники чемпіонату світу 2026

Канада

Мексика

США

Аргентина

Іран

Узбекистан

Південна Корея

Йорданія

Японія

Нова Зеландія

Зазначимо, що збірна України ще не розпочала свій шлях у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Команда Сергія Реброва виступатиме у групі D, де з нею опинилися Франція, Ісландія та Азербайджан.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем матчів України у кваліфікації ЧС-2026.