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Аргентина, Узбекистан та Йорданія: 10 збірних вже вийшли на чемпіонат світу 2026

Микола Дендак — 6 червня 2025, 00:55
Аргентина, Узбекистан та Йорданія: 10 збірних вже вийшли на чемпіонат світу 2026
Логотип чемпіонату світу-2026
FIFA

З 11 червня до 19 липня 2026 року в Канаді, Мексиці та США пройде чемпіонат світу з футболу. Вперше на мундіалі братимуть участь 48 команд.

Вже відомі перші 10 збірних, які кваліфікувалися на ЧС-2026. Ними, зокрема, стали чинний чемпіон Аргентина, а також дебютанти Узбекистан та Йорданія.

Учасники чемпіонату світу 2026

  • Канада
  • Мексика
  • США
  • Аргентина
  • Іран
  • Узбекистан
  • Південна Корея
  • Йорданія
  • Японія
  • Нова Зеландія

Зазначимо, що збірна України ще не розпочала свій шлях у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Команда Сергія Реброва виступатиме у групі D, де з нею опинилися Франція, Ісландія та Азербайджан.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем матчів України у кваліфікації ЧС-2026.

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