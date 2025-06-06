Україна буде представлена у чотирьох особистих фіналах на чемпіонаті Європи-2025

На чемпіонаті Європи 2025 року з художньої гімнастики, який проходить в естонському Таллінні, завершились кваліфікаційні змагання.

У перший день континентальної першості Таїсія Онофрійчук відібралась у фінал з вправ з обручем та м'ячем. Сьогодні, 6 червня, Онофрійчук та Поліна Каріка вийшли у ще три фінали.

Таїсія посіла перше місце у вправі з булавами та друге зі стрічкою. Водночас Каріка з сьомого місця відібралася у фінал вправи з булавами.

Також обидві українки виступатимуть у фіналі особистого багатоборства. Онофрійчук стала першою за сумою трьох найкращих виступів кваліфікації, Каріка зайняла десяте місце.

Розклад фіналів

09:30, 7 червня. Особисте багатоборство: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка

12:10. 8 червня. Обруч, м'яч: Таїсія Онофрійчук

13:20. 8 червня. Стрічка: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка

13:20. 8 червня. Булави: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка влаштували українське дербі за третє місце Європейського Кубку.

Раніше стало відомо, що українські юніорки завоювали дві медалі Європейському Кубку в Баку.