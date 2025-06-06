Наставник клубу Ярмолюка – головний претендент на заміну Постекоглу в Тоттенгемі

Наставник Брентфорда Томас Франк – головний претендент на заміну Анже Постекоглу, якого напередодні звільнив Тоттенгем.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

🚨⚪️ Ange #Postecoglou and Tottenham Hotspur have parted ways – as expected and previously reported, now confirmed by Sky UK.



Brentford’s Thomas #Frank is considered a top candidate to replace him.@SkySportDE 🇦🇺 pic.twitter.com/KVdRvWIip8 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 6, 2025

Данський фахівець стабільно працює в англійському футболі й має хорошу репутацію серед керівників Тоттенгема. Очікується, що переговори можуть розпочатися вже найближчими днями.

Томас Франк тренує Брентфорд із середини жовтня 2018 року. До цього він майже два роки входив до тренерського штабу "бджіл".

Як відомо, за команду виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк. У сезоні 2024/25 Єгор взяв участь у 35 матчах за "бджіл" у всіх турнірах, але не зумів відзначитися жодною гольовою дією. Загалом на його рахунку 66 зіграних поєдинків у всіх турнірах.

Напередодні він продовжив контракт з клубом, який за підсумками сезону фінішував 10-м в турнірній таблиці АПЛ.