Ванат та Бражко – у старті молодіжної збірної України на матч з Іспанією

Тренерський штаб збірної України U-21 назвав склад на товариський матч проти Іспанії U-21 у межах підготовки до чемпіонату Європи-2025.

Україна: Нещерет – Роман, Козік, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Очеретько, Рубчинський, – Брагару, Волошин, Ванат

Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO та YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Фінальна частина молодіжного Євро-2025 відбуватиметься у Словаччині з 12 червня по 5 липня. На груповому етапі "синьо-жовті" зіграють з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Напередодні стала відома заявка збірної України U-21 на чемпіонат Європи-2025.