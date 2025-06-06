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Ліверпуль домовився з Баєром по трансферу Вірца: журналіст назвав суму

Олексій Мурзак — 6 червня 2025, 21:22
Ліверпуль домовився з Баєром по трансферу Вірца: журналіст назвав суму
Флоріан Вірц
Getty Images

Ліверпуль все ж домовився з Баєром про перехід німецького півзахисника Флоріана Вірца.

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

За його інформацією, сума трансферу складе 150 мільйонів євро, а про перехід гравця "червоні" оголосять на наступному тижні.

У сезоні-2024/25 Флоріан зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Баєр хоче зберегти Вірца до чемпіонату світу 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 130 млн євро.

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