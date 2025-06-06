Ліверпуль домовився з Баєром по трансферу Вірца: журналіст назвав суму

Ліверпуль все ж домовився з Баєром про перехід німецького півзахисника Флоріана Вірца.

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

За його інформацією, сума трансферу складе 150 мільйонів євро, а про перехід гравця "червоні" оголосять на наступному тижні.

🚨💣 Florian Wirtz has received green light from Bayer Leverkusen to complete his move to Liverpool Football Club next week. Clubs agreed on an amount around €150M. As revealed here, Wirtz decided for #LFC since weeks. #mercato pic.twitter.com/LXd1c9Uv5v — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 6, 2025

У сезоні-2024/25 Флоріан зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Баєр хоче зберегти Вірца до чемпіонату світу 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 130 млн євро.