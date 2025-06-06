Пономарьов представив свій тренерський штаб в ЛНЗ

Новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов визначився з тренерським штабом, який допомагатиме йому під час роботи в черкаському клубі.

Про це повідомила пресслужба команди.

У тренерський штаб Віталія Пономарьов увійшли:

Геннадій Щекотилін – помічник головного тренера

Іван Шуга – помічник головного тренера

Віталій Романюк – тренер з фізичної підготовки

Андрій Радь – тренер воротарів

Марʼян Шевчук – тренер-аналітик

5 червня Пономарьов підписав дворічний контракт із ЛНЗ. Він працював у структурі Руха з 2020 року. Тоді тренер очолив молодіжну команду U19, яку двічі привів до перемог у чемпіонаті України своєї вікової категорії. З березня 2023 року очолював першу команду львів’ян.

В ЛНЗ за сезон 2024/25 змінилось відразу два наставники. Черкаський клуб розпочинав сезон під керівництвом іспанського фахівця Андреса Карраско, а взимку команду очолив український тренер Роман Григорчук, якого було звільнено одразу після завершення сезону.