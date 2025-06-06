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Пономарьов представив свій тренерський штаб в ЛНЗ

Олексій Мурзак — 6 червня 2025, 20:44
Пономарьов представив свій тренерський штаб в ЛНЗ
ФК ЛНЗ

Новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов визначився з тренерським штабом, який допомагатиме йому під час роботи в черкаському клубі.

Про це повідомила пресслужба команди.

У тренерський штаб Віталія Пономарьов увійшли:

  • Геннадій Щекотилін – помічник головного тренера
  • Іван Шуга – помічник головного тренера
  • Віталій Романюк – тренер з фізичної підготовки
  • Андрій Радь – тренер воротарів
  • Марʼян Шевчук – тренер-аналітик

5 червня Пономарьов підписав дворічний контракт із ЛНЗ. Він працював у структурі Руха з 2020 року. Тоді тренер очолив молодіжну команду U19, яку двічі привів до перемог у чемпіонаті України своєї вікової категорії. З березня 2023 року очолював першу команду львів’ян.

В ЛНЗ за сезон 2024/25 змінилось відразу два наставники. Черкаський клуб розпочинав сезон під керівництвом іспанського фахівця Андреса Карраско, а взимку команду очолив український тренер Роман Григорчук, якого було звільнено одразу після завершення сезону.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Віталій Пономарьов

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