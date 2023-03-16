Манчестер Сіті продовжив контракт з Альваресом

Аргентинець залишиться в манчестерському клубі.

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті підписав новий контракт з форвардом команди Хуліаном Альваресом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода з Альваресом буде розрахована до червня 2028 року. Чемпіон світу в складі збірної Аргентини отримає суттєве підвищення зарплати.

Альварес перейшов до Манчестер Сіті з Рівер Плейта влітку минулого року. У нинішньому сезоні на рахунку 23-річного форварда 10 голів та 2 асисти у 30 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Нагадаємо, Манчестер Сіті за сумою двох матчів (8:1) вийшов у чвертьфінал турніру.