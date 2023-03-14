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Стали відомі терміни відновлення Погба

Сьогодні 10:25 127 0
Поль Погба пропустить щонайменше три тижні
Стали відомі терміни відновлення Погба
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - NicoSchira.

Ювентус найближчим часом знову не зможе розраховувати на півзахисника Поля Погба.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

29-річний футболіст отримав чергову травму - невеликий розрив привідного м'яза правого стегна і вже розпочав процес відновлення. Через ушкодження французький хавбек буде змушений пропустити три тижні.

Зазначимо, що Погба лише недавно повернувся в стрій після травми. Півзахисник встиг взяти участь у двох матчах італійської Серії А, у яких сумарно провів на полі лише 35 хвилин.

Нагадаємо, Погба не був включений у заявку Ювентуса на матч з Фрайбургом через порушення дисципліни.

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