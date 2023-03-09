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Погба не включений у заявку на матч з Фрайбургом через порушення дисципліни

Сьогодні 15:17 186 0
Француз запізнився на збір команди
Погба не включений у заявку на матч з Фрайбургом через порушення дисципліни
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба не потрапив у заявку команди на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фрайбурга.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Це сталося через дисциплінарні заходи - вчора француз запізнився на збір команди.

Цього сезону Погба провів лише 2 матчі за туринців.

Раніше повідомлялося, що Ювентус розраховує на повернення 15 турнірних очок, яких команда клубу втратила у поточному чемпіонаті

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