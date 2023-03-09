Погба не включений у заявку на матч з Фрайбургом через порушення дисципліни

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ювентуса Поль Погба не потрапив у заявку команди на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фрайбурга.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Це сталося через дисциплінарні заходи - вчора француз запізнився на збір команди.
Paul Pogba has not been called up for Europa League game vs Freiburg due to disciplinary reasons 🚨⚪️⚫️🇫🇷 #UEL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2023
No new injuries — but Pogba arrived late yesterday evening and he won’t be part of Juventus list. pic.twitter.com/Ag6CjW56Cb
Цього сезону Погба провів лише 2 матчі за туринців.
Раніше повідомлялося, що Ювентус розраховує на повернення 15 турнірних очок, яких команда клубу втратила у поточному чемпіонаті