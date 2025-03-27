IBF визначила наступного суперника Дюбуа

Міжнародна боксерська федерація (IBF) хоче санкціонувати бій між володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) та британцем Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє The Ring.

IBF зобов’яже Дюбуа захистити титул Чісори до 21 червня, а офіційне оголошення про санкціонування бою очікується 22 квітня.

"Чсора є обов'язковим претендентом на Дюбуа, але обов'язковий захист буде оголошено 22 квітня. Не вистачає часу на елімінатор, оскільки обов'язковий захист повинен відбутися до 21 червня", - розповів представник IBF.

Спочатку Мартін Баколе та Ефе Аджагба повинні були битися за статус обов'язкового претендента, але після того, як Баколе поступився Джозефу Паркеру за тимчасовий титул WBO, він втратив статус претендента №1.

Зазначається, що якщо Дюбуа прагнутиме об’єднання поясів з Олександром Усиком, то такий бій матиме перевагу над обов’язковим захистом проти Чісори.

Нагадаємо, нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.