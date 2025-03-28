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Не думаю, що це закономірно, там був фол: Григорчук – про поразку ЛНЗ від Полісся

Олексій Мурзак — 28 березня 2025, 19:52
Не думаю, що це закономірно, там був фол: Григорчук – про поразку ЛНЗ від Полісся
Роман Григорчук
УПЛ

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук підбив підсумок матчу 22-го туру УПЛ із Поліссям, у якому його команда програла 0:1, висловивши думку, що переможний гол житомирський клуб забив із порушенням правил.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Складно прийняти цю поразку. Не думаю, що це закономірно, результат має бути іншим, але що вдіяти – 1:0 не на нашу користь. Що вдієш, треба це пережити, проаналізувати і рухатися далі. Загалом, в атаці ми маємо грати інакше, набагато сильніше. Згоден, що сьогодні була ціла низка помилок, неправильних рішень, яких ми припускалися в атаці.

Під час голу рефері ВАР мав би підказати судді, бо там був чистий фол. Я вважаю, що там фол, адже Сарапій виставив руку, але це моя думка. А як вважають судді, ми побачили. Що я можу зробити", – сказав Григорчук.

Перемога дозволила житомирському колективу закріпитися на четвертій сходинці турнірної таблиці з 37 очками в активі. ЛНЗ з 25 очками займає 10-те місце.

У наступному турі Полісся прийме Карпати (7 квітня), а ЛНЗ 5 квітня зустрінеться з Чорноморцем.

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Інгулець втримав нічию у грі з Вересом.

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