Не думаю, що це закономірно, там був фол: Григорчук – про поразку ЛНЗ від Полісся

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук підбив підсумок матчу 22-го туру УПЛ із Поліссям, у якому його команда програла 0:1, висловивши думку, що переможний гол житомирський клуб забив із порушенням правил.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Складно прийняти цю поразку. Не думаю, що це закономірно, результат має бути іншим, але що вдіяти – 1:0 не на нашу користь. Що вдієш, треба це пережити, проаналізувати і рухатися далі. Загалом, в атаці ми маємо грати інакше, набагато сильніше. Згоден, що сьогодні була ціла низка помилок, неправильних рішень, яких ми припускалися в атаці.



Під час голу рефері ВАР мав би підказати судді, бо там був чистий фол. Я вважаю, що там фол, адже Сарапій виставив руку, але це моя думка. А як вважають судді, ми побачили. Що я можу зробити", – сказав Григорчук.