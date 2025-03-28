Вони, мабуть, усі мертві: президент Ла Ліги жорстко відповів на скарги щодо графіку матчів

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас відреагував на скарги футболістів і тренерів щодо щільного графіку матчів, нагадавши, що в НБА баскетболісти взагалі грають кожні 24 години.

Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Ми вже 14 років проводимо Лігу Європи по четвергах, а потім у неділю граємо, і, схоже, ніхто цього не помітив. Гравці НБА грають кожні 24 години; вони, мабуть, усі мертві.



Було вирішено зробити п'ять замін через COVID, але потім ви робите три на 85-й (хвилині) і скаржитеся. Якщо використовувати всі 25 гравців у заявці, то це буде ротація. Анчелотті каже, що Реал не гратиме з перервою менше ніж 72 години? Я не думаю про те, чи будуть вони грати", – завив Тебас.