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Очолювала команду 29 років: збірна Італії звільнила тренерку за жорстке поводження з гімнастками

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 13:14
Очолювала команду 29 років: збірна Італії звільнила тренерку за жорстке поводження з гімнастками
Емануелу Маккарані
Instagram emanuela.maccarani

Федерація гімнастики Італії в середу звільнила Емануелу Маккарані з посади, яку вона обіймала протягом 29 років, після того, як прокурори міста Монца попросили її постати перед судом за ймовірне жорстоке поводження з гімнастками.

Про це повідомляє Reuters.

Федерація не згадала про звинувачення у зловживаннях у своїй заяві. Маккарані заперечує всі правопорушення.

Прокуратура розпочала розслідування щодо 58-річної Маккарані після того, як дві колишні гімнастки, Анна Баста та Ніна Коррадіні, звинуватили її у психологічному насильстві у 2022 році, коли вона їх тренувала.

Згідно зі звинуваченнями, широко висвітлюваними італійськими ЗМІ, Маккарані змушувала гімнасток – обом на той момент ще не виповнилося 18 років – зважуватися перед партнерами по команді, а тренерський штаб ображав спортсменів, якщо вони виявляли зайву вагу. 

Маккарані заявила, що не отримувала офіційного повідомлення про причину свого звільнення, і вона використає свій час, щоб "подумати та осмислити" останні події та зосередитися на своїй юридичній справі.

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