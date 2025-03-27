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Україна забила 6 голів Нідерландам у матчі відбору на Євро-2025

Руслан Травкін — 27 березня 2025, 21:41
Україна забила 6 голів Нідерландам у матчі відбору на Євро-2025
Асоціація футзалу України

Збірна України U-19 обіграла команду Нідерландів у межах відбору на Євро-2025 з футзалу.

Гра завершилася з рахунком 6:2.

Зусиллями Першина "синьо-жовті" вийшли вперед на перших хвилинах. Невдовзі нідерландці зуміли відновити паритет.

Все йшло до того, що так перший тайм і закінчиться, але українцям вдалося ближче до завершення забити двічі. Причому втретє м'яч у ворота Нідерландів залетів за 3 секунди до кінця першої половини зустрі.

В другому таймі збірна України забила ще тричі, що дозволило святкувати впевнений тріумф.

Футзал – відбір на Євро-2025
2 тур, 27 березня

Україна U-19 – Нідерланди U-19 6:2 (3:1)

Голи: Першин (5), Савич (18), Жуков (20, 21), Ростківський (25), Малиновський (38) – Філемег (14), Сенден (32) 

Нагадаємо, вчора "синьо-жовті" забили 9 голів у ворота збірної Чорногорії.

Відбірковий турнір проходить у сербському місті Врнячка-Баня. У третьому турі суперником українців буде збірна Сербії. Гра пройде 29 березня.

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