Грав на ОІ-1964 і мав 17 чемпіонств країни: помер іменитий хокеїст

У 87-річному віці помер іменитий угорський хокеїст Ласло Якабхазі.

Про це повідомила пресслужба Олімпійського комітету Угорщини.

Разом із національною командою йому вдалося зіграти на Олімпійських іграх 1964.

У складі Ференцвароша 7 разів ставав чемпіоном Угорщини. В якості тренера приводив "фраді" до 10 перемог у національному чемпіонаті.

Ласло був головним тренером національної збірної між 1969 і 1971 роками. Потім з 1973 до 1975 року Якабхазі працював у парі з Габором Бороці. Знову очолив збірну Угорщини в 1979 році, але через два роки пішов з посади. Востаннє очолив збірну в 1987 році, але протримався біля керма команди трохи більше року. У 2011 році його ввели до Зали слави угорського хокею.

Нагадаємо, нещодавно помер іспанський тенісист Хуан Агілера.