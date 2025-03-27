Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Грав на ОІ-1964 і мав 17 чемпіонств країни: помер іменитий хокеїст

Руслан Травкін — 27 березня 2025, 20:48
Грав на ОІ-1964 і мав 17 чемпіонств країни: помер іменитий хокеїст
Ласло Якабхазі
facebook.com/fradihoki

У 87-річному віці помер іменитий угорський хокеїст Ласло Якабхазі.

Про це повідомила пресслужба Олімпійського комітету Угорщини.

Разом із національною командою йому вдалося зіграти на Олімпійських іграх 1964.

У складі Ференцвароша 7 разів ставав чемпіоном Угорщини. В якості тренера приводив "фраді" до 10 перемог у національному чемпіонаті.

Ласло був головним тренером національної збірної між 1969 і 1971 роками. Потім з 1973 до 1975 року Якабхазі працював у парі з Габором Бороці. Знову очолив збірну Угорщини в 1979 році, але через два роки пішов з посади. Востаннє очолив збірну в 1987 році, але протримався біля керма команди трохи більше року. У 2011 році його ввели до Зали слави угорського хокею.

Нагадаємо, нещодавно помер іспанський тенісист Хуан Агілера.

помер хокей смерть

помер

Помер іменитий тенісист – він був першим іспанцем, який виграв Мастерс
У легенди МЛБ помер 14-річний син, який раптово захворів під час спільної відпустки
Помер дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби
Помер легендарний форвард збірної Алжиру
Легендарний чемпіон, вірянин, бізнесмен: історія багатогранного Джорджа Формана

Останні новини