Кременчук з дублем Целогородцева та голом воротаря здолав Київ Кепіталз у другому матчі фінальної серії

Відбувся другий матч плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз вдома поступився Кременчуку.

Поєдинок завершився з рахунком 1:4.

Після "сухого" першого періоду, команди по-справжньому включились у другій 20-хвилинці. Гості вийшли вперед після вкидання у зоні суперника, шайба потрапила до Артема Целогородцева, який пробив воротаря киян (0:1).

Кепіталз майже одразу відновили рівновагу. 41-річний Сергій Черненко був перший на добиванні шайби, яка застрягла на п'ятаку Кременчука (1:1)

В середині третього періоду Целогородцев оформив дубль. 23-річний нападник прийняв шайбу у зоні суперника, пройшов до воріт та завдав потужного кидка з гострого кута (1:2). За декілька хвилин подвоїв перевагу Богдан Піддубний, дальній кидок якого не побачив голкіпер столичного колективу (1:3)

Остаточний рахунок у матчі встановив воротар Кременчука Едуард Захарченко, який влучив у порожні ворота зі своєї половини.

Чемпіонат України з хокею – плейоф

Фінал, другий матч, 28 березня

Київ Кепіталз – Кременчук 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайби: 0:1 – 21:45 Целогородцев, 1:1 – 23:06 Черненко, 1:2 – 49:58 Целогородцев, 1:3 – 54:58 Піддубний, 1:4 – 59:00 Захарченко

Тепер серія переїжджає у Кременчук, де буде зіграно два наступні матчі. Третя зустріч команд відбудеться 31 березня.

Нагадаємо, у першому поєдинку протистояння столичний колектив вирвав перемогу над суперником, закинувши переможну шайбу в овертаймі.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.