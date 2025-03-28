Кросбі перевершив неймовірний рекорд Грецкі

Зірковий ветеран Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі став новим рекордсменом Національної хокейної ліги. Він 20 сезонів поспіль набирає в середньому 1 очко за гру.

Про це повідомив сайт НХЛ.

Піттсбург програв Баффало з рахунком 3:7, а сам закинув шайбу і довів кількість набраних очок за системою "гол+пас" до 80. Навіть якщо в заключних 8 поєдинках він не набере балів, то все одно не опуститься нижче за один очок за матч за підсумками регулярного чемпіонату.

Попереднім рекордсменом був легендарний Вейн Грецкі. У колишнього лідера Лос-Анджелеса та Едмонтона 19 сезонів, коли він завершував сезон НХЛ зі щонайменше 1 очком у середньому за гру.

Legends chase records. Crosby rewrites them.



Tonight Sidney Crosby clinches his 20th point-per-game season, surpassing Wayne Gretzky for the most in @NHL history. pic.twitter.com/nmWwKOtTjy — Penguins PR (@PenguinsPR) March 27, 2025

Вейн перервав свою серію лише в останньому чемпіонаті в кар'єрі, коли граючи за Рейнджерс, набрав лише 62 очки за 70 поєдинків.

Всього на рахунку Кросбі 1676 (618 шайб) очок, це дев'ятий результат в історії НХЛ та найкращий серед гравців, що діють. Він займає четверте місце за кількістю очок в одній франшизі, поступаючись Горді Хоу (1809 з Детройт Ред Уінгз), Стіву Айзерману (1755 з Детройтом) і Маріо Лем'є (1723 з Піттсбургом).

Піттсбург обрав Кросбі на драфті-2005 під №1. Разом із командою Сідні тричі вигравав Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). У сезоні-2007/2008 команда була фіналістом НХЛ.

Також хокеїст здобув безліч особистих нагород. Зокрема, 2007 та 2014 року ставав володарем Арт Росс Трофі, який вручають найкращому гравцю за системою гол + пас за підсумками регулярного чемпіонату.

Разом зі збірною Канади двічі ставав Олімпійським чемпіоном (2010 та 2014), а у 2015 році виграв чемпіонат світу.