Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Четверта команда Західної конференції НБА звільнила головного тренера

Олексій Мурзак — 28 березня 2025, 20:17
Четверта команда Західної конференції НБА звільнила головного тренера
Тайлер Дженкінс
Getty Images

Клуб НБА Мемфіс звільнив головного тренера Тайлера Дженкінса.

Про це повідомляє ESPN.

Причиною такого рішення стала низка невдалих результатів. В останніх 5-ти матчах команда здобула лише одну перемогу.

40-річний спеціаліст працював із "Гріззліс" починаючи з сезону 2019/20. Під його керівництвом Мемфіс тричі виходив до плейоф, вигравши в ньому одну серію.

У поточному сезоні він став тренером з найбільшою кількістю перемог в історії команди.

Наразі Мемфіс займає 4-ту сходинку в турнірній таблиці Західної конференції.

Раніше НБА та ФІБА провели спільну пресконференцію, під час якої були оголошені плани про створення нової ліги в Європі.

Мемфіс Грізліс НБА

НБА

Хотів зірвати емблему: Леброн кумедно відреагував на журналіста в екіпіюванні МЮ
НБА та ФІБА підтвердили плани про створення нової ліги в Європі
НБА відмовиться від мінітурніру Матчу всіх зірок в 2026 році
Індіана встановила кілька рекордів франшизи та сезону в матчі проти Вашингтона
Чикаго баззер бітером з центру майданчика вирвав перемогу над Лейкерс Леня, Юта без Михайлюка програла Х'юстону

Останні новини