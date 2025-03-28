Четверта команда Західної конференції НБА звільнила головного тренера
Тайлер Дженкінс
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Клуб НБА Мемфіс звільнив головного тренера Тайлера Дженкінса.
Про це повідомляє ESPN.
Причиною такого рішення стала низка невдалих результатів. В останніх 5-ти матчах команда здобула лише одну перемогу.
40-річний спеціаліст працював із "Гріззліс" починаючи з сезону 2019/20. Під його керівництвом Мемфіс тричі виходив до плейоф, вигравши в ньому одну серію.
У поточному сезоні він став тренером з найбільшою кількістю перемог в історії команди.
Наразі Мемфіс займає 4-ту сходинку в турнірній таблиці Західної конференції.
Раніше НБА та ФІБА провели спільну пресконференцію, під час якої були оголошені плани про створення нової ліги в Європі.