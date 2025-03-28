Анчелотті назвав терміни повернення Куртуа

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що бельгійський голкіпер Тібо Куртуа має невелике пошкодження, але незабаром відновить тренування.

Цитує Анчелотті El Mundo Deportivo.

"У Куртуа невелике пошкодження, за кілька днів він зможе відновитися. А повернення Менді та Себальйоса ми очікуємо на перший матч Ліги чемпіонів проти Арсеналу", – розповів Анчелотті.

Нагадаємо, Куртуа не потрапив до заявки команди на матч 29-го туру Ла Ліги проти Леганеса.

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб "королівського клубу" не хоче ризикувати бельгійським воротарем, який перебуває лише у процесі відновлення від перенавантаження м'язів.

Матч з Леганесом відбудеться у суботу, 28 березня. Початок – о 22:00.