Ньюкасл та півзахисник Бруно Гімараес ведуть переговори щодо нового контракту футболіста.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Сороки" готові збільшити зарплатню 25-річного бразильця до 6-7 млн євро.

Нова угода буде розрахована до 2028 року.

